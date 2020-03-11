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Программа МВФ. Зеленский назвал проблемы "антиколомойского" закона

Программа МВФ. Зеленский назвал проблемы "антиколомойского" закона
11.03.2020, 09:38

Президент Зеленский заявил, что взял на себя обязательства принять так называемый "антиколомойский" закон, который требует МВФ

Украина выполняет взятые на себя обязательства для заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил глава государства Владимир Зеленский изданию Bloomberg, передает пресс-служба Офиса президента.

“У нас осталась земля (земельная реформа - ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем”, - сказал Зеленский.

Среди актуальных вопросов законопроекта о невозврате банков бывшим владельцам (так называемый “антиколомойский” закон) президент назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

“Не только Офис президента, не только (министр юстиции. - Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта”, - сказал он.

Зеленский добавил, что новый министр финансов Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьером Денисом Шмыгалем они планируют встретиться с руководством фонда в США.

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Кучук Марина
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Владимир Зеленский МВФ программа мвф антиколомойский закон
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