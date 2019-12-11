В Раду внесен законопроект о невозврате ПриватБанка Коломойскому

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №2571, который не позволит экс-владельцам возвращать банки, признанные неплатежеспособными.

Текст документа пока не опубликован на сайте парламента.

Как пишет ЭП, в распоряжении которой есть этот текст, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка. Эти изменения вносятся в закон о системе гарантирования вкладов.

В частности, изменения коснутся статьи 41, 41.1 этого закона, согласно которой был выведен с рынка ПриватБанк.

“По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность. Вместе с тем ЭП не нашла во внесенных в статьи 41, 41.1 изменениях прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам”, - отмечает издание.

Среди других нововведений законопроекта - обязательное соблюдение банками нормативов Национального банка (НБУ), возможность менять правление и набсоветы банков по требованию НБУ.

Банки, в случае принятия закона, обязуются предотвращать конфликты интересов и определять связанных лиц до совершения операций с ними. НБУ также будет вправе определять связанных лиц при осуществлении банковского надзора.

Уточняется также понятие банковской тайны - решение о признании банка неплатежеспособным является банковской тайной. Ее раскрытие Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физлица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".

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