Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Раду внесен законопроект о невозврате ПриватБанка Коломойскому

В Раду внесен законопроект о невозврате ПриватБанка Коломойскому
11.12.2019, 19:14

Кабмин предложил Раде изменения, которые запретят возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №2571, который не позволит экс-владельцам возвращать банки, признанные неплатежеспособными. 

Текст документа пока не опубликован на сайте парламента.

Как пишет ЭП, в распоряжении которой есть этот текст, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка. Эти изменения вносятся в закон о системе гарантирования вкладов.

В частности, изменения коснутся статьи 41, 41.1 этого закона, согласно которой был выведен с рынка ПриватБанк.

“По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность. Вместе с тем ЭП не нашла во внесенных в статьи 41, 41.1 изменениях прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам”, - отмечает издание.

Среди других нововведений законопроекта - обязательное соблюдение банками нормативов Национального банка (НБУ), возможность менять правление и набсоветы банков по требованию НБУ.

Банки, в случае принятия закона, обязуются предотвращать конфликты интересов и определять связанных лиц до совершения операций с ними. НБУ также будет вправе определять связанных лиц при осуществлении банковского надзора.

Уточняется также понятие банковской тайны - решение о признании банка неплатежеспособным является банковской тайной. Ее раскрытие Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физлица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".

Читайте также: (Не)отдать ПриватБанк Коломойскому. Как Кабмин, НБУ и МВФ будут защищать банк от олигарха

Напишите нам
национализация Приватбанка игорь коломойский
Комментарии
Последние новости
 