МВФ готов выделить Украине $5,5 млрд, но есть условие

Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в официальном пресс-релизе МВФ.

"Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине, - цитирует пресс-служба МВФ Георгиеву. - Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд".

Глава МВФ добавила, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, что будет зависеть от выполнения Украиной ряда "prior actions" (неотложных действий, - ред.).

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины строго зависит от соблюдения законности в стране, сокращения влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных вследствие банкротства банков", - приводит слова главы МВФ пресс-служба Фонда.

Как уточнил LIGA.net высокопоставленный участник переговоров с украинской стороны, с этим коммюнике фактически Украина получила Staff Level Agreement (принципиальное согласие МВФ кредитовать страну, - ред.). Непосредственно выделение денег зависит от выполнения prior actions, но это будет уже в 2020 году: в 2019-м Украина уже не успеет вписаться в график руководства МВФ.

"Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ [...] Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", – отметил Зеленский.

"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", – подчеркнул глава государства.