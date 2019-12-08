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МВФ готов выделить Украине $5,5 млрд, но есть условие

МВФ готов выделить Украине $5,5 млрд, но есть условие
08.12.2019, 00:47

Фонд готов выделить Украине $5,5 млрд на три года, если власть выполнит последнее условие - защитит ПриватБанк

Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в официальном пресс-релизе МВФ

"Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине, - цитирует пресс-служба МВФ Георгиеву. - Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд".

Глава МВФ добавила, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, что будет зависеть от выполнения Украиной ряда "prior actions" (неотложных действий, - ред.).

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины строго зависит от соблюдения законности в стране, сокращения влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных вследствие банкротства банков", - приводит слова главы МВФ пресс-служба Фонда. 

Как уточнил LIGA.net высокопоставленный участник переговоров с украинской стороны, с этим коммюнике фактически Украина получила Staff Level Agreement (принципиальное согласие МВФ кредитовать страну, - ред.). Непосредственно выделение денег зависит от выполнения prior actions, но это будет уже в 2020 году: в 2019-м Украина уже не успеет вписаться в график руководства МВФ.

"Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ [...] Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", – отметил Зеленский.

"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", – подчеркнул глава государства.

  • Ранее LIGA.net писала со ссылкой на трех источников в госструткурах, что Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров Международного валютного фонда до конца 2019 года, но правительство надеется еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве.
  • По информации источников LIGA.net, под "prior actions", которые упоминала Георгиева, имеются в виду прежде всего изменения в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов). Подробнее об этом мы писали здесь >>>).
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