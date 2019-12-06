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Украина не получит денег МВФ в этом году

Украина не получит денег МВФ в этом году
06.12.2019, 13:24

Правительство надеется, что меморандум с Фондом получится подписать еще в декабре

Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров Международного валютного фонда до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Об этом LIGA.net рассказали три высокопоставленных собеседника в разных государственных структурах.

"Мы не успели выполнить prior actions, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте", - отметил собеседник в одной из финансовых госструктур. 

По информации источников LIGA.net, речь прежде всего идет об изменениях в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов, подробнее об этом мы писали здесь >>>). Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября. Другой собеседник LIGA.net рассказал, что на данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госутруктурами и Фондом. 

По его словам, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement - принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

"Мы приближаем меморандум как можем - это более важно, чем непосредственно деньги. Для этого нам не нужно ориентироваться на заседание Борда МВФ".

Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники. 

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