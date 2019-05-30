Эффект Зеленского. С чем МВФ уезжает из Украины

Миссия Международного валютного фонда завершает свою работу в Украине. Если коротко – следующий транш получит уже новое украинское правительство, сформированное по итогам выборов в Верховную Раду 21 июля, подытожил глава миссии Рон ван Роден.

Более расширенный месседж МВФ дал международным инвесторам Украины 29 мая в ходе совместного с Минфином конференс-колла. Участники беседы поделились деталями с LIGA.net.

Хватит ли Украине сил пережить период безвластия?

Как прошел визит МВФ в Киев

Визит миссии МВФ в Украину выпал на первые две недели президентства Владимира Зеленского. Изначально планировалось, что эксперты Фонда обсудят с украинскими властями предоставление очередного транша на $1,4 млрд в рамках 14-месячной программы Stand By на $3,9 млрд, оформленной в декабре 2018 года.

Смена власти повлияла на ход процесса. В начале прошлой недели в СМИ появилась информация, что представители миссии на второй день своего присутствия в Киеве решили вернуться в Вашингтон из-за первых кадровых назначений нового президента (в частности главой АП стал Андрей Богдан,- экс-юрист олигарха Игоря Коломойского) и роспуска парламента. Позже МВФ опроверг эту информацию.

Ситуацию подогрел и сам Коломойский, который в интервью Financial Times посоветовал Зеленскому объявить дефолт Украины по долгам перед международными кредиторами, в том числе МВФ.

По ходу работы миссии, Фонд выступил оперативным с заявлением, в котором подтвердил, что не будет выделять Украине транш на $1,4 млрд, который, как ожидалось, должен был поступить в мае, пока обновленный парламент не сформирует новое правительство.

Встреча экспертов Фонда с новым президентом состоялась 28 мая. Ван Роден назвал ее "конструктивной".

"Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики Украины, - говорится в заявлении представителей МВФ. - Миссия готова вернуться в Киев для дальнейших дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".

О чем Фонд рассказал инвесторам

Неопределенность с продолжением сотрудничества взволновала рынки еврооблигаций – на торгах во вторник выросла доходность украинских бумаг по всем срокам погашения. Чтобы успокоить ситуацию, миссия МВФ совместно с Минфином провели конференс-колл с держателями евробондов Украины и другими инвесторами, сообщили LIGA.net два собеседника на финансовом рынке. Эту информацию подтвердил собеседник в Минфине. Разговор состоялся в среду, 29 мая.

В распоряжении редакции оказалось резюме звонка, которое крупная украинская инвесткомпания разослала своим клиентам 30 мая. О чем шла речь? Согласно документу, Фонд и Минфин транслировали инвесторам следующие тезисы.

Следующий транш. Один из предполагаемых вариантов - Украина получит финансирование уже в рамках новой более долгосрочной программы сотрудничества вместо действующей Stand By. Сейчас МВФ удовлетворен тем, как Украина выполняет условия текущей программы – речь о фискальной дисциплине (целевой показатель дефицита бюджета) и монетарной политике НБУ.

- Цена на газ. Фонд считает адекватной текущую стоимость газа для населения – отказ правительства от планового повышения на 15% в мае был оправдан. При этом МВФ не отказывается от старого требования – цены в Украине должны стать рыночными начиная с 2020 года.

- Коррупция. Главное замечание МВФ – новый закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение должен принять действующий состав парламента с учетом рекомендаций международных экспертов.

- ПриватБанк и независимость НБУ. МВФ наблюдает за судебными разбирательствами вокруг ПриватБанка – Фонд настаивает, что банк был национализирован из-за дыры в капитале на $5,5 млрд. Также МВФ обеспокоен решениями украинских судов, которые ставят под сомнение независимость НБУ.

- Дефолт. Миссия МВФ приветствует заявления представителей команды президента Зеленского о том, что дефолт – это не лучшая идея для Украины. Об этом, в частности, говорилт секретарь СНБО Александр Данилюк и глава партии Слуга Народа Дмитрий Разумков.

- Евробонды. Минфин не будет выпускать еврооблигации в период политической неопределенности, связанной с выборами в Раду. Министерство намерено больше внимания уделять внутреннему рынку – в ближайшее время он выпустит пятилетние гривневые ОВГЗ. Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина – 50%.

- Ресурсы. В распоряжении правительства находятся средства в эквиваленте 60 млрд грн. Вместе с золотовалютными резервами НБУ ($19,3 млрд) этого достаточно для покрытия выплат в 2019 году. На финальном этапе находятся переговоры с ЕС относительно предоставления макрофинансовой помощи, и Мировым банком - по кредитным гарантиями, отмечают в Фонде. Это дополнительная возможность привлечь заимствования в валюте.

Когда Украина получит новый транш

Рынки позитивно восприняли месседж МВФ и Минфина – котировки еврооблигаций Украины вернулись к прежним уровням, сообщили LIGA.net в компании ICU.

"Для того, чтобы уменьшить неопределенность, которая возникла в результате таких решений, МВФ сделал достаточно сильную вербальную интервенцию, – отметил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. – Судя по динамике цен на украинские еврооблигации, она сработала".

Еврооблигации Украина-2032. Данные - Bloomberg, ICU

Следующий транш Украина получит не раньше поздней осени, прогнозирует Демкив. "Но главное, что инвесторы получили заверение с обеих сторон в желании продолжать сотрудничество", – считает он.

Если МВФ и новое правительство действительно откажутся от программы Stand By, Украина может получить в качестве "нулевого транша" сразу $2,5 млрд, допускает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Но в таком случае это произойдет ближе к концу года - МВФ будет отталкиваться от бюджета на 2020 год, добавляет он.

Украина уже прошла один из пиков погашения госдолга в этом году. Следующий сложный период - в сентябре, когда правительству нужно выплатить $1,6 млрд в пользу МВФ и держателей еврооблигаций.

Годолг 2019. Данные - ICU, Минфин

Минфин пока может спокойно обойтись без размещения еврооблигаций, считает Паращий. Дальше все зависит от политиков – если они не смогут оперативно сформировать коалицию и новое правительство, переговоры с МВФ рискуют затянуться на неопределенный срок.

Уже осенью Украина столкнется с серьезными финансовыми рисками – кроме выплат Минфина, это долги Нафтогаза и Укрзалізниці, а также потенциальный конфликт с Газпромом с полной остановкой транзита газа через территорию Украины, перечисляет Паращий.

"У ЦВК есть 15 дней на оглашение результатов, 30 дней – парламенту на сборы, еще 30 – на создание коалиции плюс какое-то время – на формирование правительства, – говорит он. – В лучшем случае переговоры с МВФ возобновятся в сентябре. В худшем – придется подождать до зимы".

Сергей Шевчук