Мораторий на Коломойского, или Почему Украина и МВФ не смогли договориться

Украина не смогла договориться с МВФ: миссия Фонда уже покинула Киев, новую программу финансирования правительство Алексея Гочарука так и не получило. Хотя до начала работы Миссии, собеседники LIGA.net в правительстве были уверены в позитивном завершении переговоров.

Официальные комментаторы с обеих сторон не раскрывают причин фактического провала переговоров. По информации высокопоставленных собеседников LIGA.net, подписание новой программы сорвалось из-за жесткой позиции МВФ по двум вопросам: Украина должна гарантировать, что ПриватБанк не станут возвращать прежним собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а независимость НБУ не будет нарушена.

В итоге, результатом двухнедельной работы миссии Фонда в Украине стала лишь “черновая” версия меморандума о сотрудничестве. Что в нее входит и что будет дальше?

Чего хотел Гончарук и с чем уехал МВФ

Миссия МВФ приехала в Украину 11 сентября. По первоначальному плану эксперты Фонда собирались пробыть в Киеве до 24 числа, но в последний момент их работа была продлена еще на два дня.

Официальный релиз по итогам визита был опубликован в пятницу, 27 сентября. МВФ оставил непривычно длинное сообщение, в котором подробно указал, что Украина смогла побороть последствия кризиса 2014-2015 годов, но при этом по-прежнему сильно отстает от стран соседей прежде всего из-за слабой реформы в судебной ветви власти, коррупции и большого влияния олигархов на денежные потоки, связанные с государством.

“У новых властей Украины есть хорошая возможность провести недостающие реформы, они поставили перед собой амбициозную цель по ускорению экономического роста – отмечают в Фонде со ссылкой на главу миссии Рона ван Родена. – Сейчас МВФ обсуждает с Украиной программу трехлетнего финансирования, дискуссии продолжатся в ближайшие недели”.

Днем 26 сентября представители МВФ все еще проводили встречи с украинскими властями “на разных уровнях”, рассказал LIGA.net официальный представитель МВФ в Украине Игорь Шпак. Но к тому времени итог миссии уже был известен: Украине пока не удалось договориться о новой программе. Единственный существенный итог работы миссии МВФ в Киеве – “драфт” (черновая версия, – ред.) обновленного меморандума, сообщил LIGA.net один из высокопоставленных представителей украинской стороны.

Встреча украинского правительства с представителями Фонда, фото: Кабмин

Косвенно безрезультативность переговоров подтвердили и в правительстве: в официальном заявлении Кабмин прежде всего напомнил, что Украина все еще может рассчитывать на 14-месячную программу stand-by на $3,9 млрд, стартовавшую в декабре 2018-го.

“Переговоры [по новой программе] находятся в активной фазе. За время работы в Киеве миссия изучила положение дел в Украине, ближайшие планы правительства и его пожелания относительно дальнейшего сотрудничества с Фондом, – говорится в релизе Кабмина. – Дальше на повестке дня МФВ – программа действий правительства, которая будет опубликована 29 сентября”.

Такой итог двухнедельных дискуссий с Фондом вряд ли устраивает правительство Гончарука. В первый день работы миссии премьер отмечал, что Украина будет претендовать на программу действием в 3-4 года и объемом в $5-6 млрд.

В рамках программы stand-by Украина получила только один из трех траншей на $1,9 млрд. На получение следующего у правительства есть время до января 2020 года. Украинская сторона не исключает, что миссия Фонда еще раз посетит Киев до конца 2019-го, отметил собеседник LIGA.net в руководстве одной из госструктур, задействованных в процессе.

Новый меморандум: Коломойский, ПриватБанк, НБУ

Представители Украины на переговорах не скрывают разочарования. “Могло быть гораздо лучше”, – сетует собеседник LIGA.net в НБУ. Именно Нацбанк стал одной из ключевых причин того, что переговоры затянулись. Но более важно, что МВФ так и не получили достаточных опровержений влияния на новое украинское правительство скандального олигарха Игоря Коломойского.

Именно с его фигурой связаны два нестандартных пункта, которые, согласно позиции МВФ, должны войти в меморандум новой программы:

Украинское правительство должно гарантировать, что ПриватБанк ни в каком формате не будет возвращен/компенсирован прежним собственникам – Коломойскому и Боголюбову.

Независимость НБУ будет сохранена, руководство регулятора принудительно менять не будут.

“В ходе дискуссий был сделан акцен на важности независимости НБУ и защите финансовой стабильности, – говорится в заявлении Фонда. – Также правительстуву важно приложить максимум усилий для минимизации фискальных затрат, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков”.

Последний пункт – прямая отсылка к ситуации с Приватом, спор вокруг которого активизировался после смены власти в стране и возвращения в Украину Игоря Коломойского. Олигарх неоднократно заявлял, что рассматривает разные варианты “сатисфакции” за национализацию банка, которую он считает несправедливой: от возврата части акций до компенсации $2 млрд, притом, что государство уже потратило на спасение Привата более 150 млрд грн.

В середине сентября в кулуарах форума YES 2019 (тогда миссия МВФ уже работала в Украине) Коломойский заявил, что видит “окно возможностей” для мирового соглашения с новым украинским правительством. Позже издание Financial Times сообщило, что Кабмин Алексея Гончарука и Офис президента Владимира Зеленского (экс-адвокат и советник Коломойского, а сейчас – глава Офиса Андрей Богдан и лично Зеленский), уже обсуждают с Коломойским возможный “компромисс”. Правда, Гончарук выступил с опровержением: “Кабмин ни с кем не ведет переговоров о ПриватБанке”, - заявил он.

Игорь Коломойский на YES 2019 (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Если конкретизировать заявление Фонда, то Украина не должна возвращать банк или компенсировать экс-акционерам какие-либо “потери”, отмечает собеседник LIGA.net знакомый с позицией МВФ. Этот пункт должен быть закреплен в новом меморандуме, добавляет источник. “Мы пока работаем над этим, в черновой версии этого нет”, – говорит он.

Уже 1 октября Коломойский может получить серьезное юридическое подспорье для компенсации: Хозсуд Киева приблизился к финальной стадии рассмотрения дела об отмене перехода Привата в госсобственность (формально в декабре 2016 года Минфин выкупил 100% акций банка у Фонда гарантирования вкладов) и возврата акций прежним владельцам – самому Коломойскому и компании Triantal Investments, которую он контролирует совместно с партнером Геннадием Боголюбовым. В апреле олигархи получили еще одно важное решение первой инстанции: Окружной админсуд Киева признал саму национализацию незаконной.

В украинском законодательстве нет механизма возврата национализированного банка бывшим владельцам или выплаты им компенсации. Более того, шестая часть статьи 41 закона “О системе гарантирования вкладов” прямо запрещает это даже при условии судебных решений в пользу экс-акционеров. В ходе обсуждения новой программы МВФ, среди прочего говорилось, что украинский парламент или правительство не должны инициировать изменения в этот закон, указывают источники LIGA.net.

Второй спорный момент также связан с активностью Верховной Рады последних недель. Регламентный комитет одобрил идею депутата Александра Дубинского по созданию временной следственной комиссии (ВСК) для расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах. ВСК планирует возглавить сам Дубинский, его заместителем может стать депутат Тарас Батенко (оба в прошлом работали на Коломойского: Дубинский – на канале 1+1, Батенко – в газотранспортных структурах, подконтрольных олигарху).

В МВФ расценивают это как давление на НБУ и попытку сменить его руководство. Еще один повод - сразу три производства Национальное антикорбюро открыло по делу недостоверных данных в декларации главы Нацбанка Якова Смолия. Независимость НБУ также должна быть отображена в новом меморандуме, утверждают собеседники LIGA.net.

“О чем будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от ряда судебных процессов в Украине и не только", - написал в Twitter Смолий по итогам финальной встречи с представителями миссии Фонда.

Что еще должно войти в меморандум

ПриватБанк и НБУ стали главными отличительными чертами нынешних переговоров Украины с Фондом. В остальном стороны обсуждали реформы, описанные в предыдущих меморандумах, но так и не выполненные предыдущими правительствами. Среди них:

Бюджет-2020. В итоговом релизе МВФ подчекивает, что бюджетный дефицит должен сохраниться на уровне порядка 2% ВВП (первая версия бюджета-2020 подана в Раду с дефицитом 2,09%, в 2019-м было 2,28%).

Рынок земли. Запуск намечен на октябрь 2020 года, детали пока обсуждаются.

Полностью рыночные цены на газ. Крайний срок – 1 мая 2020 года.

Более широкие полномочия НАБУ и его аудит.

Расширение полномочий НКЦБФР. Соответствующий закон нужно принять до конца 2019 года.

Отказ от ННВК и второго уровня пенсреформы на ближайшие годы. По информации собеседника LIGA.net в одной из госструктур, пенсреформу планируется завершить не ранее 2023 года.

Закон о концессиях – принят в первом чтении.

Приватизация (прежде всего продажа Центрэнерго, предприятия Индар и Президент Отель).

Украина получит от МВФ принципиальное согласие по новой программе (staff agreement) только после того, как будет согласована окончательная редакция нового меморандума, отмечают собеседники LIGA.net. Премьер Алексей Гончарук заявил, что Украина все еще надеется получить программу в ближайшие несколько недель.

“Обеспечение финансовой стабильности и независимости НБУ – приоритеты для нашего правительства и важные маркеры для международных партнеров”, - отметил он.

Как срочно нам нужен транш МВФ?

Насколько финансирование МВФ сейчас важно для Украины? Время есть: благодаря активным вложениям нерезидентов в гривневые облигации госзайма, которые выпускает Кабмин, вопрос внешнего финансирования пока некритичен.

Ситуация обострится в следующем году – весной Украине придется выходить на внешние рынки капитала с размещением еврооблигаций, говорит финаналитик ICU Михаил Демкив. Без программы МВФ сделать это будет сложнее.

“Обычно первый транш дают под обещание страны провести определенные реформы, следующие выделяются уже в зависимости от того, как страна выполняет условия меморандума, – отмечает он. – Поэтому сейчас главный вопрос – готово ли украинское правительство взять на себя те обязательтва относительно независимости НБУ и ПриватБанка, на которых настаивает МВФ. Время у обеих сторон есть в: у Украины, чтобы поторговаться, у Фонда – чтобы лучше изучить поведение наших новых властей”.