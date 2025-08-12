Полномасштабное вторжение России кардинально изменило экономические отношения между Украиной и Германией. ФРГ стала одним из ключевых партнеров Украины, оказывающих значительную поддержку. По итогам 2024 года объем двусторонней торговли между странами достиг рекордных показателей, превысив 11,7 млрд евро.

Один из провайдеров немецкой помощи – правительственная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Она начала работать в Украине еще в 1993 году, действуя по поручению правительства Федеративной Республики Германия, Европейского Союза и других доноров. С офисом в Киеве и сетью из 22 бюро по всей стране GIZ реализует около 45 проектов с общим финансированием более 860 млн евро. В их реализации задействовано около 600 специалистов.

LIGA.net расспросила директора украинского офиса Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Даниэля Буше о том, как Германия поддерживает Украину в условиях войны, какие проекты реализуются для восстановления экономики и почему децентрализация остается ключевой для будущего страны.