Повномасштабне вторгнення Росії кардинально переформатувало економічні відносини між Україною та Німеччиною. ФРН стала одним із ключових партнерів України, що надає значну підтримку. За підсумками 2024 року обсяг двосторонньої торгівлі між країнами сягнув рекордних показників у понад 11,7 млрд євро.

Один з провайдерів допомоги від Німеччини – урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Вона розпочала свою роботу в Україні ще в 1993 році, діючи за дорученням уряду Федеративної Республіки Німеччина, Європейського Союзу та інших донорів. З офісом у Києві та мережею з 22 бюро по всій країні GIZ реалізує близько 45 проєктів із загальним фінансуванням понад 860 млн євро. Приблизно 600 фахівців задіяні в їхньому втіленні.

LIGA.net розпитала директора українського офісу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Даніеля Буше про те, як Німеччина підтримує Україну в умовах війни, які проєкти реалізуються для відновлення економіки та чому децентралізація залишається ключовою для майбутнього країни.