МВФ забраковал два законопроекта, определенные СНБО как приоритетные

Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд выступил против законопроектов №13414 и №13415 о компенсации капитальных инвестиций через налоги. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал его председатель Даниил Гетманцев.

"Я получил письмо от Международного валютного фонда. Согласно этому письму, МВФ не поддерживает принятие этого законопроекта и считает, что процедура принятия требует консультаций. Мы не можем игнорировать эту институцию и вряд ли будем принимать шаги, которые идут вразрез с его позицией, поэтому, бесспорно, в ближайшее время эти консультации будут", – сообщил Гетманцев.

Несмотря на позицию МВФ, налоговый комитет рассмотрел законопроекты и рекомендовал их к принятию в первом чтении.

"Речь идет не о деталях, а о концепте. Я бы лично хотел дать этому концепту право на жизнь. Потому что если, скажем, мы вообще откажемся рассматривать на комитете, то много шансов будет похоронить его нерожденным", – сказал Гетманцев.

Законопроекты №13414 и №13415 были внесены в июне 2025 года группой депутатов во главе с Дмитрием Киселевским. Совет национальной безопасности и обороны признал их приоритетными для поддержки бизнеса.

Тогдашний министр экономики, а ныне премьер-министр Юлия Свириденко говорила, что компенсация инвестиций через налоги станет еще одним инструментом политики "Сделано в Украине".

Суть законопроекта заключается в том, что компании, которые будут инвестировать в перерабатывающие производства, смогут вернуть часть расходов через налоги, которые будет генерировать это предприятие.

Льготы будут включать освобождение от налога на прибыль, НДС и пошлины на новое оборудование, землю.

Международный валютный фонд не поддерживает введение новых налоговых льгот, но, по словам Гетманцева, власти рассматривают это не столько как льготу, сколько как инвестицию в развитие отечественной экономики.

По словам заместителя министра финансов Светланы Воробей, претензии МВФ касаются двух моментов: способ реализации поддержки за счет нулевой ставки налога на прибыль (Министерство финансов также не поддерживает это предложение); освобождение от уплаты НДС на таможне.