МВФ забракував два законопроєкти, визначені РНБО як пріоритетні

Верховна Рада хоче розглянути нові податкові пільги для бізнесу, які влада називає компенсацією інвестицій через податки

Фото: depositphotos.com

Міжнародний валютний фонд виступив проти законопроєктів №13414 і №13415 про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розповів його голова Данило Гетманцев.

"Я отримав листа від Міжнародного валютного фонду. Відповідно до цього листа, МВФ не підтримує ухвалення цього законопроєкту і вважає, що процедура ухвалення потребує консультацій. Ми не можемо ігнорувати цю інституцію і навряд чи будемо вживати кроки, які йдуть всупереч з його позицією, тому, безперечно, найближчим часом ці консультації будуть", – повідомив Гетманцев.

Попри позицію МВФ, податковий комітет розглянув законопроєкти й рекомендував їх до ухвалення в першому читанні.

"Йдеться не про деталі, а про концепт. Я б особисто хотів дати цьому концепту право на життя. Бо якщо, скажімо, ми взагалі відмовимося розглядати на комітеті, то багато шансів буде поховати його ненародженим", – сказав Гетманцев.

Законопроєкти №13414 і №13415 були внесені у червні 2025 року групою депутатів на чолі з Дмитром Киселевським. Рада національної безпеки й оборони визнала їх пріоритетними для підтримки бізнесу.

Тодішня міністерка економіки, а нині прем'єрка Юлія Свириденко казала, що компенсація інвестицій через податки стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні".

Суть законопроєкту полягає в тому, що компанії, які вкладатимуться у переробні виробництва, зможуть повернути частину витрат через податки, які генеруватиме це підприємство.

Пільги включатимуть звільнення від податку на прибуток, ПДВ та мита на нове обладнання, землю.

Міжнародний валютний фонд не підтримує запровадження нових податкових пільг, але, за словами Гетманцева, влада розглядає це не стільки як пільгу, скільки як інвестицію в розвиток вітчизняної економіки.

За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, претензії МВФ стосуються двох моментів: спосіб реалізації підтримки за рахунок нульової ставки податку на прибуток (Міністерство фінансів також не підтримує цю пропозицію); звільнення від сплати ПДВ на митниці.