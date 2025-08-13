Более миллиарда гривен за первое полугодие 2025 года. Именно столько государство получило от продажи имущества через электронную систему "СЕТАМ". Здесь реализуются арестованные и конфискованные активы, а также то, что бизнес добровольно выставляет на продажу.

Через СЕТАМ можно купить квартиру, "Жигули" за 2000 гривен, Ferrari или автокран. На торгах могут оказаться даже носки и ветки из леса, если есть решение суда.

LIGA.net пообщалась с руководителем государственного предприятия "СЕТАМ" Романом Осадчуком – о том, что именно можно купить в электронной системе, за какие лоты самая большая конкуренция, а также о том, куда деваются непроданные товары.