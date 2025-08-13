Понад мільярд гривень за перше півріччя 2025 року. Саме стільки держава отримала від продажу майна через електронну систему "СЕТАМ". Тут реалізують арештовані та конфісковані активи, а також те, що бізнес добровільно виставляє на продаж.

Через СЕТАМ можна купити квартиру, "Жигулі" за 2000 гривень, Ferrari або автокран. На торгах можуть опинитися навіть шкарпетки та гілки з лісу, якщо на те є рішення суду.

LIGA.net поспілкувалася з керівником державного підприємства "СЕТАМ" Романом Осадчуком – про те, що саме можна купити в електронній системі, за які лоти найбільша конкуренція, а також про те, куди діваються непродані товари.