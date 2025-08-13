Інтервʼю
"Це як інтернет-магазин": продаж Ferrari, квартир, гілок через СЕТАМ. Інтерв’ю керівника
Понад мільярд гривень за перше півріччя 2025 року. Саме стільки держава отримала від продажу майна через електронну систему "СЕТАМ". Тут реалізують арештовані та конфісковані активи, а також те, що бізнес добровільно виставляє на продаж.
Через СЕТАМ можна купити квартиру, "Жигулі" за 2000 гривень, Ferrari або автокран. На торгах можуть опинитися навіть шкарпетки та гілки з лісу, якщо на те є рішення суду.
LIGA.net поспілкувалася з керівником державного підприємства "СЕТАМ" Романом Осадчуком – про те, що саме можна купити в електронній системі, за які лоти найбільша конкуренція, а також про те, куди діваються непродані товари.
