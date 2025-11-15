Угорщина вирішила віддати 1,5 млн євро "близькому союзнику" Лівану замість України

Сійярто відмовив Україні у допомозі, заявивши, що інша країна має право на безпечне життя – без терактів і без іноземного втручання

Фото: Міністерство закордонних справ Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п'ятницю повідомив, що угорський внесок до Європейського фонду миру (EPF) піде на підтримку Лівану, а не України. Він пояснив, що Угорщина вважає Ліван "близьким союзником" і прагне зміцнити стабільність на Близькому Сході, яку угорська влада пов’язує з безпекою Центральної Європи.

"Європейський Союз фінансує переозброєння української армії через Європейський фонд миру, і ми цього не підтримуємо. Однак Угорщина робить свій внесок до фонду, і ми спрямували його до Лівану – 1,5 мільйона євро, тобто 600 мільйонів форинтів, на підтримку Ліванських збройних сил", – сказав Сійярто.

"Ми вважаємо Ліван близьким союзником Угорщини. Ми віддані справі стабілізації миру на Близькому Сході – це також питання нашої національної безпеки. Бо мир і безпека на Близькому Сході тісно пов'язані з миром і безпекою в Центральній Європі. Ми хочемо, щоб усі люди на Близькому Сході знову отримали фундаментальне право на безпечне життя – без терактів і без іноземного втручання", – сказав Сійярто.

В день, коли угорський міністр зробив ці заяви, Росія завдала масованого удару по Києву – одного з найсильніших за останній час. Загинули шестеро мирних мешканців, постраждали ще 36 людей, з яких п'ятеро станом на вечір п'ятниці перебували у важкому стані.

Сійярто також заявив, що Угорщина "як тисячолітня християнська держава надає підтримку кожній християнській спільноті у складних ситуаціях у всьому світі".

За даними опитування Центру Разумкова 2024 року, понад 80% дорослого населення на вільних територіях України ідентифікують себе як християни.