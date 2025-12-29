Нацкомісія визначила п'ять ключових ознак фінансової піраміди
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначила ознаки фінансової піраміди.
Відповідну постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди" комісія затвердила 19 грудня, повідомила її пресслужба.
Регулятор визначив п'ять ознак фінансових пірамід:
- вступний платіж – обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності;
- винагорода за факт участі – обіцяється винагорода не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему);
- джерело винагород – вступні внески нових учасників;
- відсутність реальної діяльності – винагороди не формуються з реальних продажів товарів або надання послуг;
- зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених – виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.
"НКЦПФР закликає громадян бути обачними, перевіряти інформацію про інвестиційні пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами", – йдеться у повідомленні.
- У лютому в Одесі викрили організаторів фінансової піраміди, які ошукали громадян на $200 000.
- НКЦПФР підготувала 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту, за допомогою яких інвестори можуть самостійно перевірити проєкт, зберегти свої гроші та допомогти іншим не потрапити до рук шахраїв.
Коментарі (0)