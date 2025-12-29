Нацкомісія визначила п'ять ключових ознак фінансової піраміди

Нацкомісія з цінних паперів закликала громадян перевіряти інформацію про інвестиційні пропозиції

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначила ознаки фінансової піраміди.

Відповідну постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди" комісія затвердила 19 грудня, повідомила її пресслужба.

Регулятор визначив п'ять ознак фінансових пірамід:

вступний платіж – обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності;

– обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності; винагорода за факт участі – обіцяється винагорода не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему);

– обіцяється винагорода не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему); джерело винагород – вступні внески нових учасників;

– вступні внески нових учасників; відсутність реальної діяльності – винагороди не формуються з реальних продажів товарів або надання послуг;

– винагороди не формуються з реальних продажів товарів або надання послуг; зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених – виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.

"НКЦПФР закликає громадян бути обачними, перевіряти інформацію про інвестиційні пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами", – йдеться у повідомленні.