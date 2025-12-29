Нацкомісія визначила п'ять ключових ознак фінансової піраміди
Фото: depositphotos.com

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначила ознаки фінансової піраміди.

Відповідну постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди" комісія затвердила 19 грудня, повідомила її пресслужба.

Читайте також
Пенсіонерки-шахрайки, 25 авто та TikTok. Як піраміда Vinex Trade виманювала гроші

Регулятор визначив п'ять ознак фінансових пірамід:

  • вступний платіж – обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності;
  • винагорода за факт участі – обіцяється винагорода не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему);
  • джерело винагород – вступні внески нових учасників;
  • відсутність реальної діяльності – винагороди не формуються з реальних продажів товарів або надання послуг;
  • зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених – виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.

"НКЦПФР закликає громадян бути обачними, перевіряти інформацію про інвестиційні пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами", – йдеться у повідомленні.

НКЦПФРфінансова піраміда