В Одесі затримали організаторів фінансової піраміди: ошукали людей на $200 000 – фото

Організатору VinEco та Vinex Тrade і двом його спільницям оголошено про підозру в шахрайстві

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрито організаторів фінансової піраміди, які ошукали громадян на $200 000. Організатору та двом його спільницям оголошено про підозру в шахрайстві, повідомила Одеська обласна прокуратура.

Йдеться про організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade, уточнили в поліції.

За даними правоохоронців, заснував піраміду 28-річний житель Березівського району, "залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб".

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Одеська обласна прокуратура

Слідство стверджує, що підозрювані створили товариство, яке видавало себе за інвестиційну компанію, не маючи ніяких ліцензій чи офіційних дозволів. Завдяки маніпуляціям та активній рекламній кампанії вони переконували людей вкладати кошти в нібито перспективні проєкти.

Спочатку товариство мало назву VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade.

"Щоб додати вигляд легальності бізнесу, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, що мали "підтвердити" надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер – від фінансових послуг до інших видів діяльності", – повідомили в прокуратурі.

На початковому етапі вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та прибутковості інвестицій. Це, як зазначили у прокуратурі, заохочувало вкладників збільшувати внески та залучати нових учасників.

Однак згодом виплати припинилися, а організатори зникли. Отримані кошти вони перевели в криптовалюту і вивели через офшорні рахунки.

За даними поліції, протягом 2022–2024 років організатори піраміди ошукали сотні громадян. На сьогодні встановлено сім постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а збитки становлять понад $200 000. Загальна кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Поліціянти провели низку обшуків на території Одеської та Київської областей, під час яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі тощо.

У процесуальному порядку затримані троє осіб, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Організатору та двом його спільницям повідомили про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.