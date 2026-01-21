Кредит Україні на €90 млрд. Європарламент дозволив застосувати процедуру посиленої співпраці

Процедуру посиленої співпраці вирішили застосувати, оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати кредит для України

Фото: EPA / YOAN VALAT

Коротко від LIGA.net AI Приховати Європарламент схвалив кредит Україні на €90 млрд, використовуючи процедуру посиленої співпраці.

Це рішення підкреслює фінансову підтримку ЄС для України, незважаючи на опір деяких країн.

Європарламент дав "зелене світло" рішенню Європейської ради застосувати процедуру посиленої співпраці для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

499 парламентарів проголосували за, 135 – проти, ще 24 утрималися.

"Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися від підтримки позики, угоду [про кредит Україні] було укладено відповідно до процедури посиленої співпраці, механізму, який дозволяє охочим державам-членам ЄС співпрацювати в окремих сферах. Згідно з договорами, процедура посиленої співпраці вимагає згоди Європейського парламенту", – пояснили у пресслужбі.

Європейська рада 18 грудня ухвалила рішення про підтримку України в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Йдеться про пільговий кредит, який розглядали як альтернативу репараційній позиці, якщо план використання заморожених активів РФ не спрацює.

Європейський Союз щороку сплачуватиме близько 3 млрд євро відсотків за запозиченнями для допомоги Україні.

14 січня Єврокомісія ухвалила деякі законодавчі пропозиції щодо забезпечення постійної фінансової підтримки України у 2026 та 2027 роках, зокрема про надання Україні кредиту підтримки на 90 млрд євро.