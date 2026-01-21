Кредит Україні на €90 млрд. Європарламент дозволив застосувати процедуру посиленої співпраці
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Коротко від LIGA.net AI
Приховати
- Європарламент схвалив кредит Україні на €90 млрд, використовуючи процедуру посиленої співпраці.
- Це рішення підкреслює фінансову підтримку ЄС для України, незважаючи на опір деяких країн.
Європарламент дав "зелене світло" рішенню Європейської ради застосувати процедуру посиленої співпраці для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
499 парламентарів проголосували за, 135 – проти, ще 24 утрималися.
"Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися від підтримки позики, угоду [про кредит Україні] було укладено відповідно до процедури посиленої співпраці, механізму, який дозволяє охочим державам-членам ЄС співпрацювати в окремих сферах. Згідно з договорами, процедура посиленої співпраці вимагає згоди Європейського парламенту", – пояснили у пресслужбі.
- Європейська рада 18 грудня ухвалила рішення про підтримку України в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Йдеться про пільговий кредит, який розглядали як альтернативу репараційній позиці, якщо план використання заморожених активів РФ не спрацює.
- Європейський Союз щороку сплачуватиме близько 3 млрд євро відсотків за запозиченнями для допомоги Україні.
- 14 січня Єврокомісія ухвалила деякі законодавчі пропозиції щодо забезпечення постійної фінансової підтримки України у 2026 та 2027 роках, зокрема про надання Україні кредиту підтримки на 90 млрд євро.
Коментарі (0)