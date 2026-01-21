Кредит Україні на €90 млрд. Європарламент дозволив застосувати процедуру посиленої співпраці
Фото: EPA / YOAN VALAT

  • Європарламент схвалив кредит Україні на €90 млрд, використовуючи процедуру посиленої співпраці.
  • Це рішення підкреслює фінансову підтримку ЄС для України, незважаючи на опір деяких країн.

Європарламент дав "зелене світло" рішенню Європейської ради застосувати процедуру посиленої співпраці для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

499 парламентарів проголосували за, 135 – проти, ще 24 утрималися.

"Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися від підтримки позики, угоду [про кредит Україні] було укладено відповідно до процедури посиленої співпраці, механізму, який дозволяє охочим державам-членам ЄС співпрацювати в окремих сферах. Згідно з договорами, процедура посиленої співпраці вимагає згоди Європейського парламенту", – пояснили у пресслужбі.

