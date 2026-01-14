Єврокомісія ухвалила законодавчі пропозиції щодо надання Україні €90 млрд: деталі

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Єврокомісія ухвалила низку законодавчих пропозицій щодо забезпечення постійної фінансової підтримки України у 2026 та 2027 роках. Про це повідомила пресслужба виконавчого органу ЄС.

До пакету увійшли нові пропозиції щодо:

надання Україні кредиту підтримки на 90 млрд євро;

внесення змін до Інструменту підтримки України (Ukraine Facility);

внесення змін до Регламенту багаторічних фінансових меж, щоб дозволити покриття кредиту Україні з "бюджетного резерву" ЄС.

Запропонована підтримка буде структурована у два компоненти: приблизно дві третини (60 млрд євро) спрямують на військову допомогу, а решта буде надана як загальна бюджетна підтримка.

"Союз залишає за собою право використовувати російські активи, іммобілізовані в ЄС, для погашення позики у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права. Репараційна позика, запропонована 3 грудня 2025 року, не була відкликана та залишається доступною, якщо співзаконодавці вирішать її використати", – заявили у Єврокомісії.

Підтримка України фінансуватиметься зі спільних запозичень ЄС на ринках капіталу. Позика буде гарантована "резервом" бюджету ЄС.

Комісія подала законодавчі пропозиції на розгляд Європарламенту та Європейської ради.

"Щоб Європейська комісія почала надавати фінансову підтримку Україні у другому кварталі 2026 року, відповідно до домовленості, досягнутої на Європейській раді у грудні минулого року, вкрай важливо, щоб ці акти були швидко ухвалені", – наголосили у пресслужбі.

Там також нагадали, що кошти Україні надаватимуть у разі виконання низки умов, зокрема заходів щодо зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

Мінфін України зазначив, що позика ЄС має "вирішальне значення" для макроекономічної стабільності та подальшої співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом.

"У вересні 2025 року Україна звернулася до МВФ із запитом на нову програму фінансування на 2026–2029 роки. Її реалізація залежить від наявності достатніх фінансових гарантій з боку міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.