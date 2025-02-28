В Одессе задержали организаторов финансовой пирамиды: обманули людей на $200 000 – фото

Организатору VinEco и Vinex Тrade и двум его сообщницам объявлено о подозрении в мошенничестве

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе разоблачены организаторы финансовой пирамиды, которые обманули граждан на $200 000. Организатору и двум его сообщницам объявлено о подозрении в мошенничестве, сообщила Одесская областная прокуратура.

Речь идет об организаторах финансовой пирамиды VinEco и Vinex Trade, уточнили в полиции.

По данным правоохранителей, основал пирамиду 28-летний житель Березовского района, который "привлек к афере знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц".

Фото: Полиция Одесской области

Фото: Одесская областная прокуратура

Следствие утверждает, что подозреваемые создали общество, выдававшее себя за инвестиционную компанию, не имея никаких лицензий или официальных разрешений. Благодаря манипуляциям и активной рекламной кампании они убеждали людей вкладывать средства в якобы перспективные проекты.

Первоначально общество называлось VinEco, впоследствии название сменили на Vinex Тrade.

"Чтобы придать вид легальности бизнеса, организатор схемы определил 92 вида экономической деятельности, которые должны были "подтвердить" надежность компании. Это создавало впечатление, что компания работает в широком спектре сфер – от финансовых услуг до других видов деятельности", – сообщили в прокуратуре.

На начальном этапе вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая иллюзию стабильности и прибыльности инвестиций. Это, как отметили в прокуратуре, поощряло вкладчиков увеличивать взносы и привлекать новых участников.

Однако впоследствии выплаты прекратились, а организаторы исчезли. Вырученные средства они перевели в криптовалюту и вывели через офшорные счета.

По данным полиции, в течение 2022–2024 годов организаторы пирамиды обманули сотни граждан. На сегодняшний день установлены семь пострадавших, среди которых есть военные ВСУ, а ущерб составляет более $200 000. Общее количество пострадавших может превышать 200 человек.

Полицейские провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности, компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и т.д.

В процессуальном порядке задержаны три человека, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Организатору и двум его сообщницам сообщили о подозрении по ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.