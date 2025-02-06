В Украине обнаружили уже более 400 сомнительных инвестпроектов. Регулятор расширил список

Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов. Всего в списке находится 401 scam-проект, сообщает пресс-служба регулятора.

Список пополнили:

Forhbw

CryptoKeying

Школа трейдинга Бориса Купера

AvangardBroker

Industrial Trading

Buleto

AI Auto Sale

Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund

GenesisFX

В декабре прошлого года НКЦБФР дважды обновляла список сомнительных инвестпроектов, добавив сначала шесть компаний, потом — еще пять.

В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, или через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует: в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Нацкомиссии.