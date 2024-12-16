Регулятор второй раз за месяц расширил список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще пять кейсов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В начале декабря регулятор уже расширял список: было добавлено шесть компаний.
Список пополнили:
- FXCentrum
- Agro Glory Time (AGTI токены)
- Kowela
- StreamForex
- Profi Group
В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, или через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.
НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.
- 13 ноября 2024 го да НКЦБФР внесла Биржевой университет в Киеве в список сомнительных инвестпроектов.