Регулятор второй раз за месяц расширил список сомнительных инвестпроектов

Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще пять кейсов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В начале декабря регулятор уже расширял список: было добавлено шесть компаний.

Список пополнили:

FXCentrum

Agro Glory Time (AGTI токены)

Kowela

StreamForex

Profi Group

В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, или через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.