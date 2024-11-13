Регулятор добавил Биржевой университет в Киеве в список сомнительных инвестпроектов

Всего в списке уже 373 сомнительных инвестпроекта

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов, в том числе Биржевой университет, зарегистрированный в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Биржевой университет позиционирует себя как единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов на фондовом рынке. Университет работает два года и предлагает 15 онлайн-курсов.

Также в список добавлены:

FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST

BQG-exs

CRYPTOBO

Stock Market Hub

Всего в списке уже 373 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, или через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к комиссии.