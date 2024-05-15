В Украине действуют уже более 300 сомнительных инвестпроектов. Регулятор расширил список

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 24 компании. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего в списке уже 304 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

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В список добавлены:

BIT-X CLUB, ACY Securities, REVOLUTION FX, FxPro, TRUST FUNDS, AVAFX, Moneta Markets, NSFX, GROWUP CAPITALS, Cap24Trade, FinWay, LEDTRINO, 1000X, IQMining, Oil Folex Ai, Stability International Platform, SIMPLE MINER, Currency miner, AGLOBALTRADE, Land Prime, CRYPTO MILITARY, One Capital, Dolphin Traders, онлайн-школа SVIKK.

Эти компании автоматически попадают в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), к которому в марте присоединилась НКЦБФР.

В реестр заносятся компании, не имеющие надлежащих разрешений и лицензий на предоставление инвестиционных услуг. Также туда попадают компании, неправомерно использующие имена легитимных фирм без подтвержденных оснований.

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.

В январе 2024 года регулятор добавил в список сомнительных инвестпроектов 14 компаний, в марте — еще 12.

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