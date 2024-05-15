В Україні діють уже понад 300 сумнівних інвестпроєктів. Регулятор розширив список

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 24 компанії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом у списку вже 304 сумнівні проєкти, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

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До списку додано:

BIT-X CLUB, ACY Securities, REVOLUTION FX, FxPro, TRUST FUNDS, AVAFX, Moneta Markets, NSFX, GROWUP CAPITALS, Cap24Trade, FinWay, LEDTRINO, 1000X, IQMining, Oil Folex Ai, Stability International Platform, SIM AGLOBALTRADE, Land Prime, CRYPTO MILITARY, One Capital, Dolphin Traders, онлайн-школа SVIKK.

Ці компанії автоматично потрапляють до глобального реєстру Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), до якого у березні приєдналася НКЦПФР.

До реєстру заносяться компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг. Також туди потрапляють компанії, які неправомірно використовують імена легітимних фірм без підтверджених підстав.

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

У січні 2024 року регулятор додав до списку сумнівних інвестпроєктів 14 компаній, у березні ще 12 компаній.

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