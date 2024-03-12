Український список сумнівних інвестпроєктів додали до глобального реєстру

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Список сумнівних інвестиційних проєктів, який Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) формувала протягом багатьох років, доданий до глобального реєстру Міжнародної організації комісій із цінних паперів (IOSCO). Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

До українського списку сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід, що діють на території України, включено 235 компаній.

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Йдеться про компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг, а також неправомірно використовують імена легітимних фірм та стверджують про наявність зв'язків із ними без відповідних підстав, пояснюють у НКЦПФР.

"Цей крок дає можливість розширити межі інформаційної безпеки та захистити потенційних інвесторів у всьому світі від можливих фінансових шахрайських схем. Ця ініціатива максимально ефективна не лише для українців, а й для членів IOSCO", – прокоментував член Нацкомісії Іраклій Барамія.

НКЦПФР є членом IOSCO з 1996 року.

Довідка IOSCO – міжнародний орган, який поєднує світових регуляторів із цінних паперів. Встановлює стандарти для сектору цінних паперів. Працює з "Великою двадцяткою" та Радою з фінансової стабільності (FSB) над глобальною програмою реформ регулювання. Організацію створено в 1983 році. Її члени регулюють понад 95% світових ринків цінних паперів у понад 130 юрисдикціях. IOSCO – міжнародний орган, який поєднує світових регуляторів із цінних паперів. Встановлює стандарти для сектору цінних паперів. Працює з "Великою двадцяткою" та Радою з фінансової стабільності (FSB) над глобальною програмою реформ регулювання. Організацію створено в 1983 році. Її члени регулюють понад 95% світових ринків цінних паперів у понад 130 юрисдикціях.

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