Український список сумнівних інвестпроєктів додали до глобального реєстру
Список сумнівних інвестиційних проєктів, який Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) формувала протягом багатьох років, доданий до глобального реєстру Міжнародної організації комісій із цінних паперів (IOSCO). Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
До українського списку сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід, що діють на території України, включено 235 компаній.
Йдеться про компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг, а також неправомірно використовують імена легітимних фірм та стверджують про наявність зв'язків із ними без відповідних підстав, пояснюють у НКЦПФР.
"Цей крок дає можливість розширити межі інформаційної безпеки та захистити потенційних інвесторів у всьому світі від можливих фінансових шахрайських схем. Ця ініціатива максимально ефективна не лише для українців, а й для членів IOSCO", – прокоментував член Нацкомісії Іраклій Барамія.
НКЦПФР є членом IOSCO з 1996 року.
- 3 серпня 2022 року НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід до 134. У вересні до списку додали ще три проєкти. У квітні 2023 року до списку внесли ще 14 проєктів, у серпні – 18, у жовтні – 16, у грудні – 17, у січні 2024 року – 14.