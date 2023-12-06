Регулятор розширив список сумнівних інвестпроєктів: додав 17 кейсів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 17 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом у списку вже 221 сумнівний проєкт, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

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До списку додано:

- MTHUB

- OTX Forex

- FXCC Trades

- FXPIG

- ERRANTE

- PU Prime

- Gerco Capitals (використовує назву компанії, яка регулюється FCA)

- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT/HFM (використовує назву компанії, яка регулюється FCA)

- PerfectFXOptionLive

- Premium Invest Club

- GLOBALEQUITY FIN.NET

- ULTIMATE FX WORLD/ULTIMATEFXWORLD

- RIGHTFX TRADING

- LITEGROWTH

- Multibankfx

- ATOMPIX

- FxGlory

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує, що в разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючися "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

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