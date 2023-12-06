Регулятор розширив список сумнівних інвестпроєктів: додав 17 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 17 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Загалом у списку вже 221 сумнівний проєкт, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
До списку додано:
- MTHUB
- OTX Forex
- FXCC Trades
- FXPIG
- ERRANTE
- PU Prime
- Gerco Capitals (використовує назву компанії, яка регулюється FCA)
- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT/HFM (використовує назву компанії, яка регулюється FCA)
- PerfectFXOptionLive
- Premium Invest Club
- GLOBALEQUITY FIN.NET
- ULTIMATE FX WORLD/ULTIMATEFXWORLD
- RIGHTFX TRADING
- LITEGROWTH
- Multibankfx
- ATOMPIX
- FxGlory
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.
НКЦПФР рекомендує, що в разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючися "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
- 3 серпня 2022 року регулятор розширив список сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід до 134. У вересні до списку додали ще три проєкти. 10 квітня 2023 року до списку внесли ще 14 проєктів, у серпні – 18, у жовтні – 16.