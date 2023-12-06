Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов: добавил 17 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 17 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Всего в списке уже 221 сомнительный проект, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
В список добавлены:
- MTHUB
- OTX Forex
- FXCC Trades
- FXPIG
- ERRANTE
- PU Prime
- Gerco Capitals (использует название компании, которая регулируется FCA)
- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT/HFM (использует название компании, которая регулируется FCA)
- PerfectFXOptionLive
- Premium Invest Club
- GLOBALEQUITY FIN.NET
- ULTIMATE FX WORLD/ULTIMATEFXWORLD
- RIGHTFX TRADING
- LITEGROWTH
- Multibankfx
- ATOMPIX
- FxGlory
Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.
НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.
- 3 августа 2022 года регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид до 134. В сентябре в список добавили еще три проекта. 10 апреля 2023 года в список внесли еще 14 проектов, в августе – 18, в октябре – 16.