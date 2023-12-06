Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов: добавил 17 кейсов

Всего в списке уже 221 сомнительный проект

Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 17 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего в списке уже 221 сомнительный проект, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

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В список добавлены:

- MTHUB

- OTX Forex

- FXCC Trades

- FXPIG

- ERRANTE

- PU Prime

- Gerco Capitals (использует название компании, которая регулируется FCA)

- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT/HFM (использует название компании, которая регулируется FCA)

- PerfectFXOptionLive

- Premium Invest Club

- GLOBALEQUITY FIN.NET

- ULTIMATE FX WORLD/ULTIMATEFXWORLD

- RIGHTFX TRADING

- LITEGROWTH

- Multibankfx

- ATOMPIX

- FxGlory

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.

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