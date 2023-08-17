Регулятор добавил в список сомнительных инвестпроектов еще 18 компаний: работают с криптой
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 18 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Сомнительные проекты активно пользуются отсутствием устойчивого законодательства по регулированию цифровых активов, привлекая деньги вкладчиков. В большинстве случаев граждане теряют инвестиции, подчеркивают в Комиссии.
Поэтому НКЦБФР усилила мониторинг сомнительных инвестпроектов, привлекающих средства с целью якобы инвестирования в криптопроекты.
"Комиссия освещает на своей англоязычной версии веб-сайта проекты, которые могут обмануть не только граждан Украины, но и также граждан стран ЕС, США, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины", – прокомментировал член Комиссии Ираклий Барамия.
Он добавил, что Комиссия планирует провести встречи с европейскими коллегами и представителями регулятора США с целью более широкого освещения проблематики.
Список был дополнен следующими сомнительными проектами:
• Amega Global Ltd
• HYCM
• ACCUINDEX
• Duar Soft
• CapitalXtend
• AXIORY
• FONDEXX
• Gonzo Invest
• ForexChief
• IQcent
• VIDEFOREX
• Worldforex
• Bethle Aster
• Forex EuroClub
• VINEX TRADE/ООО "ВИНЕКС ТРЕЙД"
• BITCOINBTC
• Школа Алекса Яновского
• Kievs Credits Union Bank
Всего в список сомнительный инвестпроектов и финансовых пирамид внесено 188 компаний. Полный список – тут.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
- 3 августа 2022 года регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид до 134. В сентябре в список добавили еще три проекта. 10 апреля 2023 года в список внесли еще 14 проектов.
- 4 апреля 2023 года СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду.
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