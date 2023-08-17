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Регулятор добавил в список сомнительных инвестпроектов еще 18 компаний: работают с криптой

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 15:49
Регулятор добавил в список сомнительных инвестпроектов еще 18 компаний: работают с криптой - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 18 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.  

Сомнительные проекты активно пользуются отсутствием устойчивого законодательства по регулированию цифровых активов, привлекая деньги вкладчиков. В большинстве случаев граждане теряют инвестиции, подчеркивают в Комиссии. 

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Поэтому НКЦБФР усилила мониторинг сомнительных инвестпроектов, привлекающих средства с целью якобы инвестирования в криптопроекты.  

"Комиссия освещает на своей англоязычной версии веб-сайта проекты, которые могут обмануть не только граждан Украины, но и также граждан стран ЕС, США, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины", – прокомментировал член Комиссии Ираклий Барамия. 

Он добавил, что Комиссия планирует провести встречи с европейскими коллегами и представителями регулятора США с целью более широкого освещения проблематики. 

Список был дополнен следующими сомнительными проектами: 

• Amega Global Ltd 
• HYCM 
• ACCUINDEX 
• Duar Soft 
• CapitalXtend 
• AXIORY
• FONDEXX
• Gonzo Invest 
• ForexChief 
• IQcent
• VIDEFOREX 
• Worldforex 
• Bethle Aster 
• Forex EuroClub 
• VINEX TRADE/ООО "ВИНЕКС ТРЕЙД" 
• BITCOINBTC 
• Школа Алекса Яновского
• Kievs Credits Union Bank  

Всего в список сомнительный инвестпроектов и финансовых пирамид внесено 188 компаний. Полный список – тут

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию. 

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Роман Брыль
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