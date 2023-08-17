Регулятор добавил в список сомнительных инвестпроектов еще 18 компаний: работают с криптой

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 18 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сомнительные проекты активно пользуются отсутствием устойчивого законодательства по регулированию цифровых активов, привлекая деньги вкладчиков. В большинстве случаев граждане теряют инвестиции, подчеркивают в Комиссии.

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Поэтому НКЦБФР усилила мониторинг сомнительных инвестпроектов, привлекающих средства с целью якобы инвестирования в криптопроекты.

"Комиссия освещает на своей англоязычной версии веб-сайта проекты, которые могут обмануть не только граждан Украины, но и также граждан стран ЕС, США, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины", – прокомментировал член Комиссии Ираклий Барамия.

Он добавил, что Комиссия планирует провести встречи с европейскими коллегами и представителями регулятора США с целью более широкого освещения проблематики.

Список был дополнен следующими сомнительными проектами:

• Amega Global Ltd

• HYCM

• ACCUINDEX

• Duar Soft

• CapitalXtend

• AXIORY

• FONDEXX

• Gonzo Invest

• ForexChief

• IQcent

• VIDEFOREX

• Worldforex

• Bethle Aster

• Forex EuroClub

• VINEX TRADE/ООО "ВИНЕКС ТРЕЙД"

• BITCOINBTC

• Школа Алекса Яновского

• Kievs Credits Union Bank

Всего в список сомнительный инвестпроектов и финансовых пирамид внесено 188 компаний. Полный список – тут.

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

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