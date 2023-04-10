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Регулятор добавил 14 финкомпаний в список сомнительных инвестпроектов

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 17:47
Регулятор добавил 14 финкомпаний в список сомнительных инвестпроектов - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 14 финансовых компаний. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.  

Всего в список НКЦБФР включено 156 сомнительных инвестпроектов. 

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Список пополнили: 

Life is good company 
Lig ltd 
Hermes-ltd 
Uniteto
Bestwaycoop
Raceoption
QUOTEX 
INTRADE BAR 
LiteFinance 
FXopen 
ICMarkets
DERIV
Deriv A FINANCE COMPANY 
Vantage 

Деятельность этих проектов не регулируется законодательством Украины и сотрудничество с ними несет риски для потенциальных инвесторов, предупреждают в комиссии. 

В НКЦБФР добавляют, что в случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в списке потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности. 

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Роман Бриль
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