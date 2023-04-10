Регулятор добавил 14 финкомпаний в список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 14 финансовых компаний. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Всего в список НКЦБФР включено 156 сомнительных инвестпроектов.
Список пополнили:
Life is good company
Lig ltd
Hermes-ltd
Uniteto
Bestwaycoop
Raceoption
QUOTEX
INTRADE BAR
LiteFinance
FXopen
ICMarkets
DERIV
Deriv A FINANCE COMPANY
Vantage
Деятельность этих проектов не регулируется законодательством Украины и сотрудничество с ними несет риски для потенциальных инвесторов, предупреждают в комиссии.
В НКЦБФР добавляют, что в случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в списке потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
- 3 августа 2022 года Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид до 134. В сентябре в список добавили еще три проекта.
- 4 апреля 2023 года СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду.
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