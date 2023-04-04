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Обманули тысячу украинцев на $40 млн: СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 12:37
Обманули тысячу украинцев на $40 млн: СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.   

Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счета компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около $40 млн, обманув при этом более 1000 человек. 

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Дельцы обещали вкладчикам стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестиций в акции перспективных иностранных компаний. Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников. 

Вырученные от инвесторов деньги дельцы переводили на свои криптокошельки и банковские счета. 

К организации пирамиды причастны более 10 человек, большинство — граждане страны-агрессора.  

Изначально проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массовую рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. 

После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды пытались скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты в Украине. 

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности. 

В настоящее время одному из топ-менеджеров пирамиды сообщено о подозрении в мошенничестве. 

СБУ призывает украинцев, ставших жертвами мошеннической схемы, сообщить об этом.  

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Роман Бриль
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