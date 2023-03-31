СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса — фото

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему среди руководителей Житомирской таможни, которые систематически брали взятки с местных бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организатором схемы является начальница Житомирской таможни. Эту должность занимает Ольга Ильинская. Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера в качестве посредников.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Чиновники требовали неправомерную выгоду с местных бизнесменов, импортировавших товары в Украину.

В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

В ходе контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали два факта получения взяток.

По результатам спецоперации начальница Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенной стоимости и таможенный брокер задержаны на горячем при получении очередной взятки в размере $2000 и 50 000 грн, уточняют в Офисе генпрокурора.

Проводятся неотложные следственные действия по местам работы и проживания фигурантов. Им готовится уведомление о подозрении.

В феврале СБУ и ГБР сообщали о ликвидации коррупционной схемы на Житомирской таможне. Подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста. По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей.

10 февраля 2023 года СБУ и ГБР начали спецоперацию на таможне: обыски проходили вдоль всей западной границы.

17 марта НАПК нашло у одного из руководителей таможни сомнительный доход в размере $150 000.

24 марта Кабмин уволил заместителя председателя Гостаможни Черкасского.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.