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СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса — фото

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 11:45
СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса — фото - Фото
Фото: СБУ/telegram

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему среди руководителей Житомирской таможни, которые систематически брали взятки с местных бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.   

По данным следствия, организатором схемы является начальница Житомирской таможни. Эту должность занимает Ольга Ильинская. Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера в качестве посредников.

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Чиновники требовали неправомерную выгоду с местных бизнесменов, импортировавших товары в Украину.  

В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.  

СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса — фото

В ходе контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали два факта получения взяток.  

По результатам спецоперации начальница Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенной стоимости и таможенный брокер задержаны на горячем при получении очередной взятки в размере $2000 и 50 000 грн, уточняют в Офисе генпрокурора.   

СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса — фото

Проводятся неотложные следственные действия по местам работы и проживания фигурантов. Им готовится уведомление о подозрении.  

В феврале СБУ и ГБР сообщали о ликвидации коррупционной схемы на Житомирской таможне. Подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста. По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей.  

СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса — фото

Роман Бриль
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