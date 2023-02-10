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Новые злоупотребления на Житомирской таможне: СБУ разоблачила пять главных инспекторов

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 16:37
Новые злоупотребления на Житомирской таможне: СБУ разоблачила пять главных инспекторов - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. По материалам правоохранителей подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста, а это почти половина работавших на смене таможенников, сообщает пресс-служба СБУ.  

По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможке импортируемых из ЕС авто. 

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"Схема" работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом. Эта компания предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили "молодели", а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались. 

Таможенники, злоупотребляя служебным положением, не замечали этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку поданных к растаможке документов.  Противоправная деятельность таможенников привела к ущербу государству, по меньшей мере, на 3,5 млн грн. 

В ходе досудебного расследования задокументирован ввоз и оформление в режиме "импорт", а затем продажа добропорядочным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей. 

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Роман Бриль
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таможня коррупция на таможне СБУ и ГБР житомирская таможня
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