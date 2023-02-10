Коррупция в "Надра Украины": СБУ и ГБР обыскали объекты экс-нардепа и российского олигарха
Сотрудники СБУ и ГБР провели серию обысков в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебным положением должностными лицами "НАК "Надра Украины". Обыски проведены на объектах бывшего народного депутата и российского олигарха, которые могут быть причастны к миллиардным коррупционным схемам, сообщает пресс-служба СБУ.
По данным из открытых источников, речь может идти об Игоре Котвицком из "Народного фронта" и подсанкционном олигархе Павле Фуксе.
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Следственные действия происходили по местам фактического проживания фигурантов и в офисных помещениях компаний, конечными бенефициарами которых являются Котвицкий и Фукс.
По результатам обысков обнаружены и изъяты черновые записи и документация, подтверждающая незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур, средства связи и компьютерная техника, около $300 000, 250 000 евро и 1,5 млн грн наличными.
Как свидетельствуют материалы расследования, в результате противоправной деятельности должностных лиц "Надра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.
При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.
Как сообщают в ГБР, под "патронатом" экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу присваивали организаторы сделки.
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