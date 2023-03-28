СБУ разоблачила кражу налоговиками 150 млн грн у компаний, попавших под оккупацию
Киберспециалисты СБУ разоблачили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях. К схеме причастны чиновники Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте, сообщает пресс-служба СБУ.
Схема заключалась в махинациях с НДС: дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией. Это давало участникам схемы возможность самим платить меньше НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривень.
Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных.
Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний. Это позволило фигурантам регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий.
Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий.
Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтеру", которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
- 23 марта СБУ обвинила производителя инертных газов из Одессы в пособничестве России.
- 27 марта в СБУ заявили, что в Госпродслужбе Одесской области требовали взятки за участие в зерновом соглашении.
- 28 марта экс-президент Мотор Сичи блокировал поставку вертолета для военной разведки – СБУ.
Комментарии