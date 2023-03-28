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СБУ разоблачила кражу налоговиками 150 млн грн у компаний, попавших под оккупацию

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 14:37
СБУ разоблачила кражу налоговиками 150 млн грн у компаний, попавших под оккупацию - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях. К схеме причастны чиновники Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте, сообщает пресс-служба СБУ.   

Схема заключалась в махинациях с НДС: дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией. Это давало участникам схемы возможность самим платить меньше НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривень. 

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Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных.  

Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний. Это позволило фигурантам регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий. 

Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий.   

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтеру", которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.  

Следственные действия продолжаются. 

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Роман Бриль
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Служба безопасности Украины возврат НДС оккупация налоговая схема
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