СБУ разоблачила кражу налоговиками 150 млн грн у компаний, попавших под оккупацию

Киберспециалисты СБУ разоблачили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях. К схеме причастны чиновники Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте, сообщает пресс-служба СБУ.

Схема заключалась в махинациях с НДС: дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией. Это давало участникам схемы возможность самим платить меньше НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривень.

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Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных.

Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний. Это позволило фигурантам регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий.

Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий.

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтеру", которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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Роман Бриль

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