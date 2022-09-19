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Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 14:35
Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список сомнительных инвестиционных проектов три компании, действующих в Украине. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.   

В список сомнительных инвестиционных проектов включены: FOX FINANCE, ForexClub Libertex, BTG Capital.  

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Таким образом, общее количество сомнительных проектов на сайте комиссии составляет 137 проектов. Полный список – здесь.   

В НКЦБФР напоминают, что для защиты инвестиций можно отправить запрос в комиссию о наличии лицензий и других разрешительных документов у определенного проекта.   

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.  

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Роман Бриль
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финансовые пирамиды нкцбфр сомнительные инвестпроекты
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