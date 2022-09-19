Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список сомнительных инвестиционных проектов три компании, действующих в Украине. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В список сомнительных инвестиционных проектов включены: FOX FINANCE, ForexClub Libertex, BTG Capital.

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Таким образом, общее количество сомнительных проектов на сайте комиссии составляет 137 проектов. Полный список – здесь.

В НКЦБФР напоминают, что для защиты инвестиций можно отправить запрос в комиссию о наличии лицензий и других разрешительных документов у определенного проекта.

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.

18 ноября 2021 года НКЦБФР расширила до 100 участников список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид, работающих в Украине. 13 декабря Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов, расширив его до 113 компаний. 24 января 2022 года список пополнили еще 10 компаний,3 августа – еще четыре.

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Роман Бриль

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