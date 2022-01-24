Список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид пополнили 10 компаний

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила 10 компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, действующих на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Список пополнили:

AKcapital

Big Money Team

12Trader

500Capital

Gemuco

FIN-CASE

FxPower

BattleTrade

Liquid Capital

X100 INVEST

"Учитывая пока низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы", – прокомментировал расширение списка Ираклий Барамия, член НКЦБФР.

Всего, по данным НКЦБФР, в Украине работает 123 сомнительных финансовых проекта. Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.

18 ноября 2021 года НКЦБФР расширила до 100 участников список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид, работающих в Украине.

13 декабря Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов, расширив его до 113 компаний.

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Роман Брыль

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