Список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид пополнили 10 компаний
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила 10 компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, действующих на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Список пополнили:
AKcapital
Big Money Team
12Trader
500Capital
Gemuco
FIN-CASE
FxPower
BattleTrade
Liquid Capital
X100 INVEST
"Учитывая пока низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы", – прокомментировал расширение списка Ираклий Барамия, член НКЦБФР.
Всего, по данным НКЦБФР, в Украине работает 123 сомнительных финансовых проекта. Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.
- 18 ноября 2021 года НКЦБФР расширила до 100 участников список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид, работающих в Украине.
- 13 декабря Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов, расширив его до 113 компаний.
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