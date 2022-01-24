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Список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид пополнили 10 компаний

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 13:24
Список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид пополнили 10 компаний - Фото
Фото: depositphotos.com

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила 10 компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, действующих на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.  

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Список пополнили: 

  • AKcapital 

  • Big Money Team 

  • 12Trader 

  • 500Capital 

  • Gemuco 

  • FIN-CASE 

  • FxPower 

  • BattleTrade 

  • Liquid Capital 

  • X100 INVEST 

"Учитывая пока низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы", – прокомментировал расширение списка Ираклий Барамия, член НКЦБФР. 

Всего, по данным НКЦБФР, в Украине работает 123 сомнительных финансовых проекта. Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.  

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Роман Брыль
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