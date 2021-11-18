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Черная сотня: в Украине выросло число сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 12:23
Черная сотня: в Украине выросло число сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила до 100 участников список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид, работающих в Украине. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. 

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В обновленный список включены компании:  

Quotex 

Grand Stock 

FNDeal 

DX-TER 

Zoxir 

HALLIP 

HE LLC 

Liquid Deposit 

PARTNERGL 

ProfitFife 

К сомнительным инвестиционным и финансовым проектам, (скам-проектам), комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.   

Полный список сомнительных инвестпроектов опубликован на сайте нацкомиссии.   

  • С начала июня НКЦБФР уже в шестой раз обновляет список скам-проектов, мошенническим путем получавших средства вкладчиков. Последние обновления нацкомиссия публиковала в 2 июня, 26 июня, и 20 июля, 14 сентября.     

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Роман Брыль
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финансовые пирамиды нкцбфр сомнтельные инвестпроекты
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