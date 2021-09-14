Скам-проекты и финансовые пирамиды: регулятор обновил список сомнительных финкомпаний
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных финансовых проектов и финансовых пирамид, добавив в него семь компаний. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
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В обновленный список включены:
1. PrimoTrade
2. Kiplar
3. LegacyFX
4. TopTrade Group
5. Alpha Portfolio Management Ltd
6. Maxi Plus
7. TeleTrade
Эти проекты якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями или действуют по уже знакомому украинцам механизму – предоставление сверхбольшого процента кэшбек по выданным подарочным сертификатам, объясняют в НКЦБФР.
К сомнительным инвестиционным и финансовым проектам, (скам-проектам), Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Всего, по дынным НКЦБФР, в Украине работает 77 сомнительных финансовых проектов.
Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.
- С начала июня НКЦБФР уже в четвертый раз обновляет список скам-проектов, мошенническим путем получавших средства вкладчиков. Последние обновления нацкомиссия публиковала в 2 июня, 26 июня, и 20 июля.
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