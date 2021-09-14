Скам-проекты и финансовые пирамиды: регулятор обновил список сомнительных финкомпаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных финансовых проектов и финансовых пирамид, добавив в него семь компаний. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости В обновленный список включены: 1. PrimoTrade

2. Kiplar

3. LegacyFX

4. TopTrade Group

5. Alpha Portfolio Management Ltd

6. Maxi Plus

7. TeleTrade

Эти проекты якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями или действуют по уже знакомому украинцам механизму – предоставление сверхбольшого процента кэшбек по выданным подарочным сертификатам, объясняют в НКЦБФР.

К сомнительным инвестиционным и финансовым проектам, (скам-проектам), Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.

Всего, по дынным НКЦБФР, в Украине работает 77 сомнительных финансовых проектов.

Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.

С начала июня НКЦБФР уже в четвертый раз обновляет список скам-проектов, мошенническим путем получавших средства вкладчиков. Последние обновления нацкомиссия публиковала в 2 июня, 26 июня, и 20 июля. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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