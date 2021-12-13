Регулятор обновил список мошеннических финкомпаний: куда лучше не инвестировать

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов, добавив в него тринадцать компаний, сообщает пресс-служба комиссии.

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В обновленный список включены:

Evotrade – https://evotrade.com/ru Wellmax Capital – https://wellmax–capital.com/ Euro1nvest – https://euro1nvest.com/ru MeteorTrade – https://meteortrade.pro/ru InvestingVIP –https://investingvip.com/ru/ INVFX –https://invfx.co.uk/ HashTrade – https://hashtrade.pro/ru Everest Trade – https://everest.trade/ Ester –https://esterholdings.com/ua/ ICEFX – https://ice-fx.com/ru Iron Max Group –https://ironmaxgroup.com/ru/ Kredo Capital Group – https://kredo-capital.com/ TopTrade – http://toptrade.fm/

По словам члена НКЦБФР Ираклия Барамии, комиссия наблюдает распространённую схему в подобных инвестпроектах: предлагают бесплатное образование, а вместе с тем и необходимость инвестировать на трейдинговой платформе, которая потом приводит к финансовым рискам.

В частности, сомнительные проекты размещают ложную информацию о наличии лицензий и разрешений от НКЦБФР и НБУ, и разрешений сомнительных негосударственных "регуляторов" и "комиссий" стран Европы.

Всего, по данным НКЦБФР, в Украине работает 113 сомнительных финансовых проектов. Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.

В ноябре НКЦБФР добавила в список еще 10 скам-проектов.

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Наталия Фреик

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