Регулятор обновил список мошеннических финкомпаний: куда лучше не инвестировать
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов, добавив в него тринадцать компаний, сообщает пресс-служба комиссии.
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В обновленный список включены:
- Evotrade – https://evotrade.com/ru
- Wellmax Capital – https://wellmax–capital.com/
- Euro1nvest – https://euro1nvest.com/ru
- MeteorTrade – https://meteortrade.pro/ru
- InvestingVIP –https://investingvip.com/ru/
- INVFX –https://invfx.co.uk/
- HashTrade – https://hashtrade.pro/ru
- Everest Trade – https://everest.trade/
- Ester –https://esterholdings.com/ua/
- ICEFX – https://ice-fx.com/ru
- Iron Max Group –https://ironmaxgroup.com/ru/
- Kredo Capital Group – https://kredo-capital.com/
- TopTrade – http://toptrade.fm/
По словам члена НКЦБФР Ираклия Барамии, комиссия наблюдает распространённую схему в подобных инвестпроектах: предлагают бесплатное образование, а вместе с тем и необходимость инвестировать на трейдинговой платформе, которая потом приводит к финансовым рискам.
В частности, сомнительные проекты размещают ложную информацию о наличии лицензий и разрешений от НКЦБФР и НБУ, и разрешений сомнительных негосударственных "регуляторов" и "комиссий" стран Европы.
Всего, по данным НКЦБФР, в Украине работает 113 сомнительных финансовых проектов. Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.
- В ноябре НКЦБФР добавила в список еще 10 скам-проектов.
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