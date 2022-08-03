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Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид. Теперь их 134

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 15:23
Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид. Теперь их 134 - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список сомнительных инвестиционных проектов четыре компании, действующих в Украине. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. 

В список включены: ITAPROFIT, ESPERIO, Metadoro и Grand Choice. 

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Данные инвестпроекты могут быть связаны с проектом, внесенным в список ранее. Цель их создания – выманивание средств под новыми названиями, поскольку первоначальный проект потерял доверие клиентов и получил много негативных откликов в сети от обманутых инвесторов, уточняют в НКЦБФР. 

Таким образом, общее количество сомнительных проектов на сайте комиссии составляет 134 проекта. Полный список – здесь.  

В НКЦБФР напоминают, что для защиты инвестиций можно отправить запрос в комиссию о наличии лицензий и других разрешительных документов у определенного проекта.  

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности. 

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Роман Брыль
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финансовые пирамиды нкцбфр сомнительные инвестпроекты
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