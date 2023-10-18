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В Украине промышляют уже более 200 сомнительных инвестпроектов. Регулятор расширил список

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 17:50
В Украине промышляют уже более 200 сомнительных инвестпроектов. Регулятор расширил список - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 16 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего в списке уже 204 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

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В список добавлены:

- TRADE.COM | CFD 

- FXSTANDART

- Cauvocapital 

- ACCENT FOREX

- IB Platform

- Trade Union Trust

- JFD Trade

- TFX Pro

- Capital ex Pro 

- KONA 

- Tradefora 

- BTQ

- UBK Markets 

- xDirect 

- SM-kdly

- TopTrades 

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.  

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

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Роман Брыль
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