В Украине промышляют уже более 200 сомнительных инвестпроектов. Регулятор расширил список

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 16 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего в списке уже 204 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

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В список добавлены:

- TRADE.COM | CFD

- FXSTANDART

- Cauvocapital

- ACCENT FOREX

- IB Platform

- Trade Union Trust

- JFD Trade

- TFX Pro

- Capital ex Pro

- KONA

- Tradefora

- BTQ

- UBK Markets

- xDirect

- SM-kdly

- TopTrades

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

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