В Украине промышляют уже более 200 сомнительных инвестпроектов. Регулятор расширил список
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 16 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Всего в списке уже 204 сомнительных проекта, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
В список добавлены:
- TRADE.COM | CFD
- FXSTANDART
- Cauvocapital
- ACCENT FOREX
- IB Platform
- Trade Union Trust
- JFD Trade
- TFX Pro
- Capital ex Pro
- KONA
- Tradefora
- BTQ
- UBK Markets
- xDirect
- SM-kdly
- TopTrades
Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.
НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.
- 3 августа 2022 года регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид до 134. В сентябре в список добавили еще три проекта. 10 апреля 2023 года в список внесли еще 14 проектов, в августе – 18.
- 4 апреля 2023 года СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду.
Комментарии