В Україні промишляють уже понад 200 сумнівних інвестпроєктів. Регулятор розширив список

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 16 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом у списку вже 204 сумнівні проєкти, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

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До списку додано:

- TRADE.COM | CFD

- FXSTANDART

- Cauvocapital

- ACCENT FOREX

- IB Platform

- Trade Union Trust

- JFD Trade

- TFX Pro

- Capital ex Pro

- KONA

- Tradefora

- BTQ

- UBK Markets

- xDirect

- SM-kdly

- TopTrades

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує, що в разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

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