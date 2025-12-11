Понад 1,4 млн фінансових операцій потрапили під фінмоніторинг у перші три квартали 2025 року – це на 10% більше, ніж торік. Банки та фінансові установи щомісяця надсилають у середньому 160 000 сигналів про операції, які можуть містити ризики відмивання коштів чи фінансування незаконної діяльності. Про це повідомляє Опендатабот.

Пояснюємо, чому під підозру може потрапити звичайний переказ чи разовий великий платіж та що саме викликає запитання в банків. А також розповідаємо про те, чому зросла кількість перевірок у 2025 році.