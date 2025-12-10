На початку грудня 2025 року на крипторинку – помітний морозець. Інвестори ще не встигли оговтатися, після різкого падіння у листопаді біткоїн, Ethereum та Solana, як з’явилися нові приводи для хвилювання.

Біткоїн, який 6 жовтня оновив історичний максимум у $126 251, вже у грудні просів до понад $83 000, втративши 16,7% своєї вартості лише за листопад. Трохи згодом криптовалюта відновилася та піднялася в ціні вище ніж $90 000.

Світові медіа натякають на ймовірний початок криптозими. Підтверджують песимістичні прогнози $19 млрд ліквідацій позицій криптовалюти, які відбулись 10 жовтня та коментарі інсайдерів про потенційний продаж великих BTC-холдингів. Чи дійсно це початок чергового спаду, що буде з криптовалютами далі та які ще сюрпризи підготував ринок?