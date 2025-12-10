В начале декабря 2025 года на крипторынке наблюдается заметное похолодание. Инвесторы еще не успели оправиться от резкого падения Bitcoin, Ethereum и Solana в ноябре, как появились новые поводы для беспокойства.

Bitcoin, который 6 октября обновил исторический максимум в $126 251, уже в декабре упал до более чем $83 000, потеряв 16,7% своей стоимости только за ноябрь. Немного позже криптовалюта восстановилась и поднялась в цене выше $90 000.

Мировые медиа намекают на возможное начало криптозимы. Пессимистические прогнозы подтверждаются ликвидацией криптовалютных позиций на сумму $19 млрд, произошедшей 10 октября, и комментариями инсайдеров о потенциальной продаже крупных BTC-холдингов. Действительно ли это начало очередного спада, что будет с криптовалютами дальше и какие еще сюрпризы приготовил рынок?