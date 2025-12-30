Украина не выполнила индикаторов Ukraine Facility на 3,6 млрд евро
Украина в четвертом квартале не выполнила сразу девять индикаторов макрофинансовой программы Ukraine Facility, из-за чего может недополучить 2,3 млрд евро финансовой помощи Евросоюза. Всего в 2025 году Украина не выполнила индикаторов на более чем 3,6 млрд евро, свидетельствует анализ консорциума аналитических центров RRR4U.
Некоторые из этих индикаторов "висят" еще с первого квартала 2025 года.
Если реформа не закончена вовремя, соответствующая сумма удерживается на 12 месяцев, в течение которых можно реализовать изменения и получить средства, но потом она сгорает.
"Подавляющее большинство этих индикаторов являются законодательными инициативами, принятие которых относится к зоне ответственности Верховной Рады Украины, что подчеркивает важность возвращения ответственности парламента в обеспечении полноценного доступа Украины к финансированию в рамках Ukraine Facility", – говорится в заявлении RRR4U.
- Программа поддержки Украины Ukraine Facility была основана в 2024 году.
- Она предусматривает финансирование до 50 млрд евро в форме грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024-го по 2027 год. Из этой суммы до 32 млрд евро ориентировочно предназначено для поддержки реформ и инвестиций, определенных в Плане Украины.
- 22 декабря Украина получила шестой транш Ukraine Facility на сумму 2,3 млрд евро.
