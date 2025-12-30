С 1 января 2026 года в Украине вступит в силу десяток регуляторных изменений. Самое громкое – отмена налоговых льгот на электромобили. Их ввоз и продажа теперь будут облагаться НДС на общих основаниях. Минимальная заработная плата вырастет, а студенты будут получать более высокие стипендии.

Бизнес ожидают изменения в налогообложении и расширение грантовой поддержки. А правительство готовится к продаже двух государственных банков. Подробнее о новых изменениях, законодательстве и выплатах – в тексте LIGA.net.