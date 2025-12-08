В Україні відновлюють опитування домогосподарств: не проводили чотири роки

З 8 грудня Держстат починає збір даних про життя населення з використанням методів ЄС

Фото: Depositphotos

В Україні з 8 грудня після чотирирічної перерви відновлюються опитування домогосподарств. Про це повідомила Державна служба статистики.

"Відновлення опитувань населення – це важливий крок до кращого розуміння, як живуть українці сьогодні. Ми повертаємося до системної професійної роботи і використовуємо сучасні європейські методи збору даних", – зазначив голова Держстату Арсен Макарчук.

Держстат розпочинає проведення обстеження бюджетів домогосподарств, однією зі складових якого є опитування щодо стану здоров’я населення за методологією Європейського Союзу. Такий формат забезпечує порівнюваність показників з іншими європейськими країнами та відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України.

Мета опитувань – отримати об’єктивну інформацію про те, як живуть українські родини сьогодні: які мають умови проживання, потреби та доступ до послуг, на що витрачають кошти, а також як війна вплинула на їхній добробут і стан здоров’я.

Зібрані дані, пояснили у Держстаті, дадуть змогу уряду та громадам ефективніше планувати соціальні програми й підтримку родин, а міжнародним партнерам – коректно оцінювати потреби населення під час формування програм допомоги.

Інформація буде використана для аналізу рівня життя населення і структури витрат на товари й послуги, оцінки ефективності державних і регіональних програм підтримки, розрахунку індексу споживчих цін, показників продовольчої безпеки, гендерної статистики та індикаторів Цілей сталого розвитку ООН.

До вибірки додано близько 11 000 домогосподарств у 22 областях (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).

З грудня 2025 по січень 2026 року відбудеться основне опитування (інтерв’ю), під час якого буде зібрана інформація про загальну характеристику домогосподарств (склад, умови проживання тощо) та їх членів (вік, освіта, професія тощо).

Упродовж 2026 року із цими самими родинами буде проведено чотири квартальні інтерв’ю. Перед ними респонденти вестимуть короткі щоденники витрат, що дасть можливість отримати більш точну картину структури споживання.

Для участі можна обрати один із трьох способів: особисте інтерв’ю під час візиту фахівця з інтерв’ювання, телефонне опитування або самостійне заповнення онлайн-анкети на порталі stat.gov.ua.

Участь в опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей – гарантованою, запевнили у Держстаті. Отримані дані знеособлюються та не містять персональних ідентифікаторів. Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування.

Подальші кроки у відновленні обстежень населення (домогосподарств) у 2026 році:

→ з другої декади січня розпочнеться обстеження робочої сили, яке вивчає питання зайнятості та безробіття, воно триватиме до грудня;

→ у березні-травні в Україні вперше буде проведено обстеження доходів і умов життя (EU-SILC);

→ з травня по грудень пройде обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.