Інтервʼю
Технологічний стрибок. Як 39-річний юрист робить революцію в консервативному Держстаті
Ірина Колеснік
Кореспондентка LIGA.net, розділ "Фінанси"

Держслужба статистики переживає найбільше перезавантаження з початку незалежності. Консервативна установа впроваджує ШІ та системи управління, як у передових технологічних компаніях. Головне завдання Укрстату – давати якісну інформацію для керування державою.
Зміни – заслуга 39-річного юриста Арсена Макарчука, який очолив Державну службу статистики навесні 2025 року. LIGA.net поговорила з ним про те, які технології він впроваджує, щоб точніше описувати стан справ в Україні, як збирається долучати до збору даних OLX, Лун і Rozetka, та про те, яким чином має намір порахувати українців на 1 січня 2026 року
