Интервью
Технологический скачок. Как 39-летний юрист совершает революцию в консервативном Госстате
Госслужба статистики переживает самую масштабную трансформацию за время существования. Консервативное ведомство внедряет ИИ и системы управления, как в передовых технологически компаниях. Главная задача Укрстата – предоставлять качественную информацию для управления государством.
Эти изменения – заслуга 39-летнего юриста Арсена Макарчука, который возглавил Государственную службу статистики весной 2025 года.
LIGA.net поговорила с ним о том, какие технологии он внедряет, чтобы точнее описывать ситуацию в Украине, как планирует привлекать к сбору данных OLX, Лун и Rozetka, а также о том, как собирается посчитать украинцев на 1 января 2026 года.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)