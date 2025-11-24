Госслужба статистики переживает самую масштабную трансформацию за время существования. Консервативное ведомство внедряет ИИ и системы управления, как в передовых технологически компаниях. Главная задача Укрстата – предоставлять качественную информацию для управления государством.

Эти изменения – заслуга 39-летнего юриста Арсена Макарчука, который возглавил Государственную службу статистики весной 2025 года.

LIGA.net поговорила с ним о том, какие технологии он внедряет, чтобы точнее описывать ситуацию в Украине, как планирует привлекать к сбору данных OLX, Лун и Rozetka, а также о том, как собирается посчитать украинцев на 1 января 2026 года.



