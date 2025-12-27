Найбільша криптобіржа США заявила про арешт у Індії колишнього співробітника через злом

Фото: depositphotos.com

Колишнього агента служби підтримки клієнтів найбільшої американської криптовалютної біржі Coinbase затримали в Індії у зв'язку з інцидентом з підкупом хакерами представників служби для отримання інформації про клієнтів. Про це повідомив гендиректор Coinbase Global Inc. Браян Армстронг у соцмережі X.

"Ми маємо нульову толерантність до поганої поведінки та продовжуватимемо співпрацювати з правоохоронними органами, щоб притягнути зловмисників до відповідальності. Завдяки поліції Хайдарабаду в Індії щойно було затримано колишнього агента служби підтримки клієнтів Coinbase", – написав він, заявивши про "ще більше заарештованих попереду".

Як повідомило Bloomberg, речник Coinbase підтвердив арешт в Індії та додав, що це сталося після нещодавньої співпраці біржі з окружною прокуратурою Брукліна, в рамках якої прокурори висунули звинувачення чоловікові з Брукліна у "тривалій схемі видавання себе за інших, спрямованій на клієнтів Coinbase".

У травні компанія заявила, що хакери підкупили підрядників або співробітників за межами США, щоб вони викрали конфіденційні дані клієнтів, і вимагали $20 млн викупу. На той час Coinbase оцінювала, що усунення наслідків інциденту може коштувати до $400 млн.

Загалом акції Coinbase впали приблизно на 4,6% цього року. У п'ятницю, 26 грудня, вони впали на 1,2% до $236,79.

